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Обстріл Сум забрав життя 16-річної дівчини, пошкоджено Центр соцпідтримки дітей – Улютін

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Обстріл Сум забрав життя 16-річної дівчини, пошкоджено Центр соцпідтримки дітей – Улютін
Фото: https://www.facebook.com/denys.ulyutin.5/

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін повідомив про загибель неповнолітньої дівчини внаслідок російського бомбардування міста Суми в неділю.

"Сьогодні російські війська завдали удару авіабомбами по центру Сум. Пошкоджені обласний Центр соціальної підтримки дітей та сімей і Барнахус… На момент удару дітей у закладі не було. Але поруч загинули двоє людей. Серед них – 16-річна дівчина, яка просто проходила повз", – написав Улютін у Facebook.

Раніше в неділю в.о. міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар повідомив, що двоє мирних жителів міста загинули, п'ятеро постраждали, зокрема 12-річна дитина, внаслідок ударів російських окупантів керованими авіабомбами по місту близько 15:00. Вік загиблих не уточнювався.

#жертви #обстріл #суми #діти
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