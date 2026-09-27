Сибіга: Україна шукатиме шляхи доступу до заручників РФ в Олешках та закликає забезпечити евакуацію цивільних

Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до заручників РФ в Олешках Херсонської області та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу та можливість безпечної евакуації, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це свідчить про все, що варто знати про ситуацію в Олешках. Україна знаходить способи доставляти їжу нашим людям навіть в умовах тимчасової окупації. За наявною інформацією, Росія збиває безпілотники, що перевозять продукти, і конфісковує гуманітарну допомогу, призначену для цивільних осіб, які страждають від голоду", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, Україна й надалі шукатиме шляхи, щоб дістатися до цивільного населення.

"Проте гуманітарна допомога не повинна доставлятися під вогнем по безпілотниках. Ми закликаємо міжнародні організації забезпечити доступ до Олешок і гарантувати, що цивільне населення отримає їжу, медикаменти та можливість безпечного виїзду", – наголосив він.

За даними UNITED24, Україна доставила близько 4 тонн продуктів до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою дронів.

"Допомогу доправили до 100 локацій для місцевих жителів, попри повідомлення про те, що російські війська збивають дрони з вантажем і конфіскують продукти", – йдеться в дописі організації, яку репостнув Сибіга.

Як повідомлялося, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про постачання продуктів харчування жителям окупованого міста Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона фактично заблокувала продовження роботи щодо гуманітарної евакуації цивільного населення з міста Олешки, що наразі залишається в сірій зоні з постійним ризиком обстрілів, без продуктів харчування, питної води та медикаментів.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликає міжнародну релігійну спільноту і міжнародні організації запобігти гуманітарній катастрофі в Олешках і сприяти евакуації мешканців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Раді безпеки ООН в середу заявив, що російські окупанти свідомо роблять життя в контрольованому ними місті Олешки неможливим та прирікають його жителів на голодну смерть. Він наголосив, що жодна країна та жодна міжнародна організація не можуть дістатися до цих людей, і щодня в них закінчуються їжа, вода та всі інші ресурси, необхідні для життя. Міністр звернувся до присутніх із закликом вимагати від РФ відкриття гуманітарних коридорів для виведення жителів з міста. При цьому Сибіга зазначив, що ситуація в Олешках – "лише один із багатьох жахів", які чинять російські окупанти з цивільним населенням.