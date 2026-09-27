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Пожежу в житловому будинку в Києві після влучання БпЛА ліквідували, є постраждала – мер

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Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок влучання російського реактивного дрону на рівні 5 та 9 поверхів у Дарницькому районі Києва, постраждала одна жінка, повідомив мер Віталій Кличко.

"Пожежу, що сталася на рівні 5 та 9 поверхів житлового будинку в Дарницькому районі, куди влучив БпЛА, ліквідували", – написав він у телеграмі.

За його словами, одній постраждалій жінці медики надали допомогу на місці.

Як повідомлялося, російський реактивний дрон влучив у житловий будинок на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва.

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