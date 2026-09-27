П'ятеро чоловіків затримані в Британії за підозрою в підготовці теракту на авіабазі Фейрфорд, сусіднє село евакуйоване – ЗМІ

Антитерористична поліція Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії веде розслідування, в рамках якого затримано п'ятьох чоловіків за підозрою у злочинах, пов'язаних із вибуховими речовинами, та підготовці терористичного акту поблизу авіабази Королівських військово-повітряних сил, на якій дислокуються літаки Військово-повітряних сил США, повідомляє BBC News в неділю.

"За словами правоохоронців, чоловіків затримали після того, як поліція отримала повідомлення про три підозрілі автомобілі, що рухалися в напрямку авіабази у графстві Глостершир приблизно о 00:45 за британським літнім часом у неділю. Було оголошено про надзвичайну ситуацію, і військова група з розмінування проводить огляд автомобілів поблизу бази. На час розслідування евакуйовано 85 домогосподарств із сусіднього села Велфорд. Офіційні особи вважають, що ситуація перебуває під контролем", – йдеться в повідомленні.

База "Фейрфорд" останнім часом використовувалася для розміщення бомбардувальників ВПС США з моменту початку конфлікту країни з Іраном у лютому. У березні чотири бомбардувальники ВПС США приземлилися на базі ВПС "Фейрфорд", і відтоді США почали використовувати британські бази для "конкретних оборонних операцій" проти іранських ракетних позицій.

"Ми вдячні службам екстреної допомоги, які оперативно затримали кількох підозрюваних та вжили заходів для забезпечення безпеки громади. Було б недоречно давати подальші коментарі, поки триває розслідування, – сказав речник британського уряду.

Міністр оборони Вес Стрітінг заявив, що люди "можуть бути впевнені", що інцидент "вже вирішується".

Евакуйованих мешканців Велфорда ще зранку розмістили у розважальному центрі в Сіренсестері в 16 км від села, попередньо спитавши, чи є у них місце, де можна переночувати. Місцеві жителі повідомляють, що інформацію про підозрілі фургони надав також житель цього села.