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Внаслідок влучання дрона в будинок у Дарницькому районі Києва є постраждала – КМВА

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Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляє про постраждалу жінку внаслідок влучання російського дрона по житловому будинку в Дарницькому районі столиці в неділю.

"Наразі відомо про одну постраждалу жінку внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок у Дарницькому районі", – повідомляється в телеграм-каналі КМВА.

Як повідомлялося, російський реактивний дрон влучив у житловий будинок на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва в неділю близько 17:00. Після влучання в будинку почалася пожежа, яка охопила кілька квартир. На місце події прибули правоохоронці та рятувальники.

#київ #постраждалі #обстріл #дарницький_район
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