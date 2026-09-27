Внаслідок влучання дрона в будинок у Дарницькому районі Києва є постраждала – КМВА

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляє про постраждалу жінку внаслідок влучання російського дрона по житловому будинку в Дарницькому районі столиці в неділю.

"Наразі відомо про одну постраждалу жінку внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок у Дарницькому районі", – повідомляється в телеграм-каналі КМВА.

Як повідомлялося, російський реактивний дрон влучив у житловий будинок на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва в неділю близько 17:00. Після влучання в будинку почалася пожежа, яка охопила кілька квартир. На місце події прибули правоохоронці та рятувальники.