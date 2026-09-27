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Російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва

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Російський реактивний дрон влучив у житловий будинок на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час оголошеної повітряної тривоги "жовтого" рівня (дронова небезпека) у неділю над житловим масивом пролітало два реактивні дрони. Один з них пішов на зниження та влучив у багатоповерховий житловий будинок на рівні 4-го поверху.

Після цього в будинку почалася пожежа, яка швидко охопила квартири вище від місця влучання. У будинку вибита частина вікон.

На місце події вже прибули правоохоронці, воно огороджують місце події.

Кількість постраждалих наразі невідома.

#київ #руйнування #обстріл
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