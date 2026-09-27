Окупанти завдали три удари КАБами по Сумах, 2 жителів загинули, 5 постраждали – мер

Двоє мирних жителів міста Суми загинули, п'ятеро постраждали, зокрема 12-річна дитина, внаслідок удару російських окупантів керованими авіабомбами по місту в неділю, повідомив в.о. міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар.

"Сьогодні близько 15:00 у Зарічному районі міста попередньо зафіксовано три удари керованими авіабомбами. На жаль, маємо двох загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким. Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих, серед них – 12-річна дитина. На місці вже працюють усі відповідні служби", – написав Кобзар в Телеграм.