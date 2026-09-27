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Кличко повідомив про влучання в адмінбудівлю в Голосіївському районі

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Російські окупанти завдали удару по адміністративній будівлі в Голосіївському районі Києва в неділю, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі, попередньо, влучання в адміністративну будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм у неділю, не уточнивши, чи є внаслідок цього влучання постраждалі і що це за будівля.

В Київській міській військовій адміністрації уточнили, що будівля, по якій завдано удару, чотириповерхова.

Раніше у Києві оголосили повітряну тривогу "жовтого" рівня (дронова небезпека), в місті було чути вибухи.

Як повідомлялося, під час минулих повітряних тривог російські окупанти завдали ударів по нежитлових будівлях в Солом'янському та Шевченківському районах, постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували. Двоє з постраждалих – 16-річні підлітки.

#київ #обстріл #голосіївський_район
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