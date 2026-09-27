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Перший день наступного тижня в Україні збереже осіннє тепло, дощі пройдуть лише на крайньому півдні

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Перший день наступного тижня в Україні збереже осіннє тепло, дощі пройдуть лише на крайньому півдні
Фото: Unsplash

Погода без опадів очікується в Україні в понеділок, 28 вересня, лише на крайньому півдні країни очікуються дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується північно-східний, 7-12 м/с, в південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°; вдень 16-21°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

В Києві 28 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.

#погода #прогноз_погоди
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