Перший день наступного тижня в Україні збереже осіннє тепло, дощі пройдуть лише на крайньому півдні

Погода без опадів очікується в Україні в понеділок, 28 вересня, лише на крайньому півдні країни очікуються дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується північно-східний, 7-12 м/с, в південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°; вдень 16-21°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

В Києві 28 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.