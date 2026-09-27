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Зеленський: Є важливі результати на лиманському напрямку фронту

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Зеленський: Є важливі результати на лиманському напрямку фронту
Фото: Міністерство оборони України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про подальші успіхи на лиманському напрямку фронту в Донецькій області за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого у неділю.

"Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони. Триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються", – написав Зеленський в Телеграм.

Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті українськими підрозділами було знешкоджено 10 тис 660 російських військових убитими та пораненими, що має відеопідтвердження, повідомив президент.

Голова держави повідомив, що визначив із Драпатим подальші активні кроки.

"Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на покровському, костянтинівському та лиманському напрямках. Виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині… Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України", – повідомив Зеленський.

#війна #ситуація #президент #лиманський_напрямок #фронт
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