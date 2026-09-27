Світ має бачити, як КНДР вчиться на війні в Україні та озброюється, поки є час, – Буданов

Стрімка мілітаризація КНДР, яка стала можливою завдяки участі північнокорейських військових у війні з Україною, може призвести до неконтрольованих наслідків, застерігає керівник Офісу президента України (ОП), екскерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв'язок, поки є час. Давно відомо, що, крім постачання зброї та матеріалів Росії, Північна Корея відправляє свої війська безпосередньо воювати проти України. Паралельно сама Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні. Вона також приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких – російського виробництва. У Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання", – сказав Буданов в інтерв'ю для Newsforce, фрагменти якого опублікував у Телеграм в неділю.

Він наголосив, що це "ажніяк не сприяє стабільності в корейському регіоні". "Коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед – щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні. До речі, зовсім нещодавно стався ще один інцидент на лінії розмежування між Республікою Корея і Північною Кореєю. Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків", – сказав керівник ОП.

Буданов також зазначив, що російська риторика РФ останнім часом стає все агресивнішою. "Вони переходять до погроз іншим західним країнам, не лише Україні. Подібне у світі траплялося вже не раз. І кожного разу, коли агресора не ставили на місце, його апетити лише зростали", – пояснив він.

За словами очільника ОП, українська сторона зараз критично потребуємо ракет до систем Patriot. "Також ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України. Станом на зараз доступу, який ми маємо, недостатньо. Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", – сказав Буданов.