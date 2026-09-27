Українські військові дронами скинули 4 тис. кг продуктів жителям окупованих Олешок – Херсонська обладміністрація

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про постачання продуктів харчування жителям окупованого міста Олешки.

"Починаючи з березня, спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та оборонцями 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" системно доставляємо продовольство через Дніпро за допомогою дронів. Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій. У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на сто визначених локацій міста", – повідомив Прокудін в Телеграм у неділю.

Він повідомив, що окупанти тримають у заручниках в окупованих Олешках близько двох тисяч людей, серед яких майже пів сотні дітей. "Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. А найстрашніше – росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло", – констатував Прокудін, додавши, що свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами без строків давності.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона фактично заблокувала продовження роботи щодо гуманітарної евакуації цивільного населення з міста Олешки, що наразі залишається в сірій зоні з постійним ризиком обстрілів, без продуктів харчування, питної води та медикаментів.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликає міжнародну релігійну спільноту і міжнародні організації запобігти гуманітарній катастрофі в Олешках і сприяти евакуації мешканців.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Раді безпеки ООН в середу заявив, що російські окупанти свідомо роблять життя в контрольованому ними місті Олешки неможливим та прирікають його жителів на голодну смерть. Він наголосив, що жодна країна та жодна міжнародна організація не можуть дістатися до цих людей, і щодня в них закінчуються їжа, вода та всі інші ресурси, необхідні для життя. Міністр звернувся до присутніх із закликом вимагати від РФ відкриття гуманітарних коридорів для виведення жителів з міста. При цьому Сибіга зазначив, що ситуація в Олешках – "лише один із багатьох жахів", які чинять російські окупанти з цивільним населенням.