Окупанти влучили в будівлю в Солом'янському районі Києва, в Шевченківському постраждалих вже четверо – мер

Російські окупанти завдали удару по нежитловій будівлі в Солом'янському районі Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі влучання в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм у неділю, не повідомивши, чи є внаслідок цього влучання постраждалі і що це за будівля.

Також, за його словами, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Шевченківському району столиці зросла до чотирьох.

"У Шевченківському районі постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували", – написав Кличко.

Раніше він повідомляв про трьох постраждалих внаслідок влучання російського дрона в нежитлову будівлю в Шевченківському районі – жінку та двоє 16-річних підлітків.