Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти влучили в будівлю в Солом'янському районі Києва, в Шевченківському постраждалих вже четверо – мер

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупанти завдали удару по нежитловій будівлі в Солом'янському районі Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі влучання в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм у неділю, не повідомивши, чи є внаслідок цього влучання постраждалі і що це за будівля.

Також, за його словами, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Шевченківському району столиці зросла до чотирьох.

"У Шевченківському районі постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували", – написав Кличко.

Раніше він повідомляв про трьох постраждалих внаслідок влучання російського дрона в нежитлову будівлю в Шевченківському районі – жінку та двоє 16-річних підлітків.

#київ #постраждалі #обстріл
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 147 зі 170 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 147 зі 170 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти неділі протиповітряна оборона збила та подавила 147 зі 170 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідом…

Читати
Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Російські окупаційні війська тільки цієї ночі завдали поранень 14 українцям, двоє людей загинуло у Запоріжжі, повідомив президент України Володимир З…

Читати