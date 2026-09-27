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СБС ліквідували 233 окупантів та уразили 558 ворожих дронів за добу

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СБС ліквідували 233 окупантів та уразили 558 ворожих дронів за добу
Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України уразили та знищили 2321 ціль противника протягом минулої доби.

"Серед уражених цілей 528 одиниць особового складу, з них 233 – ліквідовано", – йдеться в зведенні в телеграм-каналі СБС у неділю вранці.

Також повідомляється про ураження 58 точок вильоту дронів, 28 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку, 149 одиниці автомобільної техніки, 14 артилерійських систем, 558 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку вересня (01-26.09) підрозділами угруповання СБС уражено 53 283 цілей противника, з них 11 164 – особового складу противника", – йдеться в повідомленні.

Раніше у неділю Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України за минулу добу загалом ліквідували 1690 окупантів, знищили один ворожий літак, вісім танків, 57 артилерійських систем, а також 1826 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

#війна #сбс
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