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Генштаб повідомив про ураження місця зберігання та пуску ударних дронів в окупованому Донецьку

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження місця запуску БпЛА та об'єктів забезпечення російської армії в суботу, 26 вересня, та в ніч на неділю, 27 вересня, на тимчасово окупованих територіях України.

"У Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу в неділю.

Наголошується, що ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України.

"Також у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів. Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад паливно-мастильних матеріалів", – йдеться у зведенні.

#війна #дрони #донецьк #ціль #ураження
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