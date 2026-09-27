Ворожа атака забрала життя жительки Київської області, ще четверо людей постраждали

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Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок атаки російських окупантів на Київську область у неділю, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Спочатку він повідомив про одну загиблу жінку та тьрох постраждалих жителів області.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Стан постраждалих уточнюється. Їм надають всю необхідну медичну допомогу", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, у місті Вишневе Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено п’ять автомобілів та сталося займання.

У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.

"На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки. Інформація уточнюється", – додав Ткаченко.

Пізніше він повідомив про ще одного постраждалого внаслідок ворожої атаки.

"У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються. Медики надають необхідну допомогу", – розповів Ткаченко.

Крім того, у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю – частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.

"На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби. Атака ворога триває. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", – додав Ткаченко.