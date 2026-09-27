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Масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися за кілька місяців – Буданов

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Масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися за кілька місяців – Буданов
Фото: скриншот

Масове бойове застосування дронів-перехоплювачів в Україні може розпочатися протягом кількох місяців, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі виданню "Новини.LIVE" під час загальнонаціональної премії "Золоті руки".

За його словами, вітчизняні прототипи вже тестують у бойових умовах, де вони успішно збивають ворожі дрони.

"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", – зазначив Буданов.

Він додав, що наразі триває процес масштабування виробництва та широкого бойового застосування таких систем.

#дрони #перехоплювачі #буданов #тестування
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