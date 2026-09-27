Унаслідок обстрілів Донеччини за добу троє людей загинули, п'ятеро поранені – Нацполіція

Російські окупаційні війська минулої доби завдали понад 1,3 тис. ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, унаслідок чого троє мирних жителів загинули, ще п'ятеро зазнали поранень, повідомила Національна поліція України в телеграм-каналі в неділю.

"За 26 вересня поліція зафіксувала 1309 ударів по лінії фронту та житловому сектору області", – ідеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, по Краматорську ворог завдав 16 ударів, зокрема вісьмома керованими авіабомбами: загинули двоє цивільних, четверо поранені, пошкоджено два багатоквартирні та 13 приватних будинків, адмінбудівлю й автомобілі. На Шабельківку війська РФ скинули чотири бомби "КАБ-250", убивши людину та пошкодивши 16 приватних осель. У Суханівці через удар FPV-дрона поранень дістав один житель.

Крім того, під ударами РСЗВ "Смерч", "Торнадо-С" і безпілотників опинилися Слов'янськ, Билбасівка, Олександрівка та Новий Кавказ, де зафіксовано пошкодження житлових будинків, лікарні, АЗС і цивільного транспорту. Поліція документує воєнні злочини окупантів.