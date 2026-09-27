Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Унаслідок обстрілів Донеччини за добу троє людей загинули, п'ятеро поранені – Нацполіція

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупаційні війська минулої доби завдали понад 1,3 тис. ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, унаслідок чого троє мирних жителів загинули, ще п'ятеро зазнали поранень, повідомила Національна поліція України в телеграм-каналі в неділю.

"За 26 вересня поліція зафіксувала 1309 ударів по лінії фронту та житловому сектору області", – ідеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, по Краматорську ворог завдав 16 ударів, зокрема вісьмома керованими авіабомбами: загинули двоє цивільних, четверо поранені, пошкоджено два багатоквартирні та 13 приватних будинків, адмінбудівлю й автомобілі. На Шабельківку війська РФ скинули чотири бомби "КАБ-250", убивши людину та пошкодивши 16 приватних осель. У Суханівці через удар FPV-дрона поранень дістав один житель.

Крім того, під ударами РСЗВ "Смерч", "Торнадо-С" і безпілотників опинилися Слов'янськ, Билбасівка, Олександрівка та Новий Кавказ, де зафіксовано пошкодження житлових будинків, лікарні, АЗС і цивільного транспорту. Поліція документує воєнні злочини окупантів.

#донеччина #наслідки #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 147 зі 170 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 147 зі 170 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти неділі протиповітряна оборона збила та подавила 147 зі 170 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідом…

Читати
Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Російські окупаційні війська тільки цієї ночі завдали поранень 14 українцям, двоє людей загинуло у Запоріжжі, повідомив президент України Володимир З…

Читати