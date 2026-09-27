Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Запоріжжі через ранкову атаку "Шахеда" одна людина загинула, ще одна дістала поранень – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
У Запоріжжі через ранкову атаку "Шахеда" одна людина загинула, ще одна дістала поранень – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ранкової атаки російського ударного безпілотника по Запоріжжю загинула одна людина, ще одна дістала поранень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у телеграм-каналі.

"У Шевченківському районі російський "Шахед" влучив у будинок приватного сектору. Після удару виникла пожежа. У цей момент поруч рухався автомобіль. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення", – написав очільник ОВА.

Він додав, що травмованій особі надають усю необхідну медичну допомогу, на місці влучання працюють екстрені служби.

#запоріжжя #наслідки #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили 147 зі 170 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили 147 зі 170 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти неділі протиповітряна оборона збила та подавила 147 зі 170 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідом…

Читати
Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Російські окупаційні війська тільки цієї ночі завдали поранень 14 українцям, двоє людей загинуло у Запоріжжі, повідомив президент України Володимир З…

Читати