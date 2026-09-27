У Запоріжжі через ранкову атаку "Шахеда" одна людина загинула, ще одна дістала поранень – ОВА

Унаслідок ранкової атаки російського ударного безпілотника по Запоріжжю загинула одна людина, ще одна дістала поранень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у телеграм-каналі.

"У Шевченківському районі російський "Шахед" влучив у будинок приватного сектору. Після удару виникла пожежа. У цей момент поруч рухався автомобіль. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення", – написав очільник ОВА.

Він додав, що травмованій особі надають усю необхідну медичну допомогу, на місці влучання працюють екстрені служби.