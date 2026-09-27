Кількість постраждалих через вечірню атаку РФ на Одесу зросла до трьох осіб, одна людина загинула

Унаслідок російської атаки на Одесу ввечері 26 вересня одна людина загинула та троє дістали поранень, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграм-каналі.

"До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 26 вересня. Одна людина, на жаль, загинула, ще двоє отримали поранення. На місці триває ліквідація наслідків", – написав очільник ОВА.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Кіпера, увечері 26 вересня російські війська завдали масованого удару по регіону, унаслідок чого попередньо повідомлялося про двох поранених, а також про пошкодження двох приватних будинків, виробничого цеху, складів і вантажних автомобілів.