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Кількість постраждалих через вечірню атаку РФ на Одесу зросла до трьох осіб, одна людина загинула

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Унаслідок російської атаки на Одесу ввечері 26 вересня одна людина загинула та троє дістали поранень, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграм-каналі.

"До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 26 вересня. Одна людина, на жаль, загинула, ще двоє отримали поранення. На місці триває ліквідація наслідків", – написав очільник ОВА.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Кіпера, увечері 26 вересня російські війська завдали масованого удару по регіону, унаслідок чого попередньо повідомлялося про двох поранених, а також про пошкодження двох приватних будинків, виробничого цеху, складів і вантажних автомобілів.

#наслідки #одеса #атака
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