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У Шевченківському районі Києва БпЛА влучив у нежитлову будівлю, троє постраждалих – Кличко

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У Шевченківському районі Києва БпЛА влучив у нежитлову будівлю, троє постраждалих – Кличко

У Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, унаслідок чого постраждали троє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграм-каналі.

За його словами, медики оглядають постраждалих та надають допомогу.

#київ #наслідки #атака #шевченківський_район
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