У Шевченківському районі Києва БпЛА влучив у нежитлову будівлю, троє постраждалих – Кличко

У Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, унаслідок чого постраждали троє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграм-каналі.
За його словами, медики оглядають постраждалих та надають допомогу.
У Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, унаслідок чого постраждали троє людей, повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграм-каналі.
За його словами, медики оглядають постраждалих та надають допомогу.
Масове бойове застосування дронів-перехоплювачів в Україні може розпочатися протягом кількох місяців, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буда…
У ніч проти неділі протиповітряна оборона збила та подавила 147 зі 170 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідом…
Президент Росії Володимир Путін цієї зими не має наміру зупиняти війну, свідченням чого є його постійні відмови від переговорів щодо припинення агрес…
Кошти в обсязі $51,5 млн від уряду Японії надійшли до державного бюджету України в межах проєкту Світового банку THRIVE та будуть спрямовані на розви…
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних "виборів" на тимчасово окупованих …
Російські окупаційні війська тільки цієї ночі завдали поранень 14 українцям, двоє людей загинуло у Запоріжжі, повідомив президент України Володимир З…