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Двоє загинули, ще 8 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Двоє загинули, ще 8 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 21 населеному пункту області, 2 людей загинули, ще 8 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Леб'яже Пролісненської громади поранено 13-річного хлопчика, зазнали гострої реакції на стрес 56-річний чоловік, 32-річна жінка та хлопчики 12 і 5 років; біля с. Питомник Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, зазнала поранень 73-річна жінка; між с. Шуби і с. Сінне загинув 50-річний чоловік, загнав поранень 16-річний хлопець; у м. Ізюм поранено 60-річного чоловіка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

#наслідки #атака #харківська_область
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