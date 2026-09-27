Сили оборони збили та подавили 147 зі 170 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти неділі протиповітряна оборона збила та подавила 147 зі 170 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 27 вересня (з 18:00 26 вересня) противник атакував 170 ударними БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу 'Пародія' із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито й подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.