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Війська РФ атакували Нікопольщину та Синельниківщину, один важкопоранений – облрада

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Війська РФ атакували Нікопольщину та Синельниківщину, один важкопоранений – облрада

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок удару безпілотника важкі поранення дістав мирний житель, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі в неділю вранці.

"Синельниківський район. Через атаку БпЛА у Миколаївській громаді постраждав чоловік. Його госпіталізували у важкому стані", – написав він.

За даними Лукашука, по Нікопольському району ворог завдавав ударів дронами та артилерією. Під вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.

Унаслідок атак виникла пожежа, пошкоджено магазин, ринок і торговельний дім. На місцях працюють відповідні служби.

 

#дніпропетровщина #наслідки #обстріл
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