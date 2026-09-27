Унаслідок обстрілів Сумщини троє людей загинули, 30 дістали поранень, зокрема діти – Нацполіція

Російські окупаційні війська обстріляли райони Сумської області, унаслідок чого троє людей загинули, ще 30 дістали поранень, серед постраждалих четверо неповнолітніх, повідомила Національна поліція України в телеграм-каналі в неділю вранці.

"Сумська громада. Внаслідок ударів КАБами загинули двоє людей, ще 28 постраждали, серед них – 11-місячна та 8-річна дівчатка, а також двоє підлітків. Пошкоджено житлові будинки, навчальні та адміністративні заклади", – ідеться в повідомленні.

Крім того, у Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув 19-річний чоловік, ще двоє цивільних дістали поранень. У Середино-Будській громаді зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку та адміністративної будівлі.