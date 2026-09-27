Окупанти за добу втратили 1690 осіб, літак та 57 артсистем – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1690 окупантів, знищили один ворожий літак, 8 танків, 57 артилерійських систем, а також 1826 безпілотників оперативно-тактичного рівня, інформує Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.26 склали: особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб, танків – 12 384 (+8) од., бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од., артилерійських систем – 50 428 (+57) од., РСЗВ – 2 163 (+3) од., засобів ППО – 1 677 (+4) од., літаків – 444 (+1) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 762 (+14) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од., крилатих ракет – 5 118 (+0) од., кораблів/катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 154 245 (+517) од., спеціальної техніки – 4 756 (+7) од.", – ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.