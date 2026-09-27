27 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 вересня в Україні відзначають День машинобудівника, Всесвітній день туризму, Міжнародний день глухих, День вихователя і всіх дошкільних працівників в Україні.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Калістрата і дружини його; преподобного Ніла, основника й ігумена монастиря Криптоферратського.

85 років від дня оприлюднення (1941) наказу німецького коменданта під назвою "Усім жидам міста Києва". Євреям було наказано зібрати необхідні речі і з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації".

День 1677 Російська агресія - Day 1677 Russian aggression

Всесвітній день туризму

Всесвітній день туризму заснований Генасамблеєю Всесвітньої туристської організації, (The World Tourism Organization, UNWTO) у 1979 році в іспанському місті Торремоліно і відзначається щороку 27 вересня. Цього дня в 1970 році схвалений Статут Всесвітньої туристичної організації.

День туризму в Україні відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 21.09.1998 р. № 1047/98 разом із Всесвітнім днем туризму.

День машинобудівника

Відзначається щорічно в четверту неділю вересня відповідно до Указу Президента України від 08.09.1993 р. № 361/93.

Працівники машинобудівної та приладобудівної галузей роблять значний внесок у технічний розвиток промисловості, забезпечують налагоджене безперебійне виробництво машин і комплектувальних, приладів та інструментів. Сфера машинобудування розділяється на багато напрямів, які відіграють важливу роль в економічному секторі України. Це аерокосмічна галузь, електроніка, автомобілебудування, заводи з побудови суден та локомотивів тощо.

Понад 3000 підприємств та організацій входять в цю структуру, виконують роботи з будування верстатів, займаються металообробкою та іншими видами машинобудівної діяльності. Вони забезпечують роботою близько мільйона людей.

Міжнародний день глухих

Міжнародний день глухих заснований в 1951 році, на честь створення Міжнародної федерації глухих. За статистикою, порушеннями слуху страждає кожна дев’ята людина. Його втрачають в результаті травми, хвороби чи вроджених пороків.

На планеті 2500 мов. Але є й ще одна форма спілкування, останнім часом все більше і більше цікавить вчених, - мова погляду й жестів. Всесвітня Федерація глухих в 50-і роки для обслуговування міжнародних заходів глухих, тобто конгресів, симпозіумів, конференцій, у тому числі і спортивних, розробила Жестуно - систему жестів.

Всесвітній день без м’яса

27 вересня відзначають Всесвітній день без м’яса. Насправді, це перший день Всесвітнього тижня без м’яса.

Всесвітній тиждень без м’яса – це щорічна подія, яка заохочує людей утримуватися від споживання м’яса протягом семи днів. Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про екологічні, медичні та етичні наслідки споживання м’яса. Кампанія отримала міжнародну підтримку і відзначається в різних країнах, включно з Канадою, Новою Зеландією, Великобританією та США.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Тимофія (Тимка) Львовича Бойчука (1896–1922), українського іконописця-реставратора, живописця, маляра-монументаліста, графіка, ілюстратора, брата й учня М. Бойчука;

105 років від дня народження Катерини Іванівни Гловацької (1921–2001), української письменниці, перекладачки, філологині, літературознавиці;

105 років від дня народження Льва Терентійовича Силенка (1921–2008), українського філософа, мислителя, релігійного діяча, засновника неорелігійного руху РУНвіри (Рідної української національної віри, 1966) (Канада);

65 років від дня народження Ярослава Юрійовича Голобородька (1961), українського вченого-філолога, літературознавця, критика, педагога.

Ще цього дня:

1885 — У Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад;

1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);

1912 — У Києві відкритий стадіон "Спортивне поле" на 3 тисячі осіб;

1937 — У містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів;

1993 — Відкрито Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;

2002 — Східний Тимор став членом ООН.

Церковне свято

27 вересня згадують мученика Каллістрата і його дружину, серед яких воїна Гімнасія та інших сподвижників.

Каллістрат походив із сім'ї воїнів: його дід служив у Понтія Пілата, бачив смерть і воскресіння Христа, батько - сповідував християнство, як і Каллістрат. Він був солдатом, а молився ночами.

Але одного разу товариш по службі доніс на Каллістрата воєначальнику. Той хотів змусити юнака зректися віри і принести жертву язичницьким богам, але безуспішно. Тоді Каллістрата побили і вирішили втопити, зашивши в мішок. Сталося диво: мішок розірвався об каміння, а дельфіни допомогли юнакові вибратися на берег. Цей випадок так вразив 49 воїнів, які побачили це, що вони теж увірували в Христа.

Розгніваний воєначальник наказав кинути їх зв'язаними в озеро, але вони також вижили. Після цього в Христа увірували ще 135 солдатів. Побоюючись поширення християнської віри, воєначальник таємно стратив Каллістрата і його сподвижників. На їхній могилі пізніше побудували храм, а чудотворні мощі самого Каллістрата зберігалися в Константинополі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

З прикмет цього дня:

До святого Каллістрата у свято звертаються з молитвами про зміцнення віри, а також просять дати фізичних і духовних сил.

У народі свято прозвали Каллістрата. Воно збігається з терміном завершення так званих "Бджолиних дев'ятин" - підготовки вуликів і бджіл до зими. Пасічники переносять вулики в укриття, щоб бджоли спокійно пережили холоди. За повір'ям, саме цього дня бджолина матка "замикає" літо і починаються холоди.

Восени довго не зникають мухи — осінь буде протяжною і сніг ляже пізно. Бджоли щільно затягують вічка у вуликах прополісом — на холодну зиму, а залишають льоток майже відкритим — на теплу зиму. Коли сіють у негоду, то у хлібі буде багато мітли. Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.

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