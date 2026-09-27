РФ щодня посилює терор проти цивільних, відповіддю світу має стати посилення тиску та ППО – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про щоденну ескалацію російського терору проти цивільного населення та закликав міжнародних партнерів відповісти на це посиленням санкцій, тиску на Москву й наданням додаткових ракет-перехоплювачів для сил ППО.

"Протягом останніх 24 годин російський терор проти України не припинявся. Тільки вчора внаслідок російських ударів у Києві загинули щонайменше четверо людей, а 47 отримали поранення. Сьогодні Росія продовжила атакувати міста по всій країні. Щонайменше двоє людей загинули в Сумах, двоє – у Запоріжжі та двоє – у Дніпропетровській області, серед них – дитина", – написав Сибіга в соцмережі X у суботу.

Глава МЗС наголосив на закономірності цілей ворога: за останню добу під удари потрапили дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, житлові будинки, а також енергетичні об'єкти в Полтавській, Миколаївській та Вінницькій областях.

"Тут простежується чітка закономірність – це цивільні об'єкти. Місця, де люди живуть, навчаються, працюють і приводять своїх дітей... Ось так щодня виглядає ескалація з боку Росії для українців", – підкреслив міністр.

Сибіга зазначив, що міжнародна спільнота не повинна звикати до таких атак чи ставитися до них як до чергової стрічки новин.

"Росія перевіряє, скільки насильства світ готовий терпіти. Відповідь має бути чіткою: ескалація призведе до більшого тиску, більшої підтримки України та вищої ціни для агресора: більше ракет-перехоплювачів для України, жорсткіші санкції проти тих, хто сприяє російському терору, та більший тиск на Москву", – підсумував глава зовнішньополітичного відомства.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2103887000130511164?s=20