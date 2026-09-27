Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість поранених унаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до чотирьох осіб, один загиблий – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Кількість постраждалих унаслідок нічного ворожого удару по селищу Комишуваха в Запорізькій області збільшилася: одна людина загинула, четверо дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у телеграм-каналі в неділю вранці.

"Кількість поранених зросла до чотирьох людей – жінка та троє чоловіків", – написав очільник ОВА.

Як повідомлялося раніше з посиланням, у ніч на неділю окупаційні війська РФ атакували Комишуваху, унаслідок чого загинув чоловік. Також було зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/67936

#запоріжжя #наслідки #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Російські окупаційні війська тільки цієї ночі завдали поранень 14 українцям, двоє людей загинуло у Запоріжжі, повідомив президент України Володимир З…

Читати