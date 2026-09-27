Кількість поранених унаслідок удару РФ по Комишувасі зросла до чотирьох осіб, один загиблий – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок нічного ворожого удару по селищу Комишуваха в Запорізькій області збільшилася: одна людина загинула, четверо дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у телеграм-каналі в неділю вранці.

"Кількість поранених зросла до чотирьох людей – жінка та троє чоловіків", – написав очільник ОВА.

Як повідомлялося раніше з посиланням, у ніч на неділю окупаційні війська РФ атакували Комишуваху, унаслідок чого загинув чоловік. Також було зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/67936