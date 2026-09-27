Глава МЗС Німеччини поінформував Сибігу про результати зустрічі з Лавровим у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, під час якої німецький колега поінформував його про підсумки переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я вдячний міністру Вадефулю за те, що він передав нашу тверду спільну позицію російській стороні: наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та попередження про подальші ворожі дії проти Європи", – повідомив Сибіга в соцмережі X у ніч на неділю.

Очільники зовнішньополітичних відомств також обговорили спільні кроки для просування мирних зусиль, способи посилення тиску на країну-агресора та зміцнення стійкості України напередодні зими. Глава МЗС України висловив вдячність Німеччині за лідерство у всебічній підтримці Української держави.

Як повідомлялося раніше, 26 вересня в Нью-Йорку відбулася зустріч глав МЗС Німеччини та Росії – перша від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Переговори тривали 22 хвилини за зачиненими дверима. Під час розмови Вадефуль закликав Москву відмовитися від курсу ескалації та гібридних атак проти Європи й наголосив, що агресія не похитне підтримки України з боку Берліна. Востаннє дипломатичні переговори такого рівня між ФРН і РФ проводила Анналена Бербок у січні 2022 року.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2103936234707915098?s=20