Екснардеп і бізнесмен Новінський отримав громадянство Сербії за спецпроцедурою – ЗМІ

Колишній народний депутат України та бізнесмен Вадим Новінський, стосовно якого в Україні відкрито провадження за підозрою в державній зраді, отримав громадянство Сербії за прискореною процедурою в інтересах держави, повідомляє балканська служба Радіо Свобода (Radio Slobodna Evropa).

Відповідне рішення було опубліковане в Офіційному віснику Сербії, його підписав прем'єр-міністр країни Джуро Мацут.

Згідно з документом, сербський уряд ухвалив рішення в обхід звичайної процедури, пославшись на норму законодавства, що дозволяє надавати громадянство іноземцям у прискореному порядку, якщо це становить "інтерес" для Сербії. Запити журналістів до уряду та МВС країни щодо підстав такого рішення залишилися без відповіді.

Адвокат бізнесмена з іспанської юридичної фірми у коментарі виданню заявив, що Новінський нібито перебуває під санкціями РФ, що "виключає зв'язки з російськими структурами", назвавши звинувачення спробою дискредитації. Водночас розслідувачі зазначають, що російські санкції з Новінського зняли ще у 2020 році, а пов'язане з його родиною Балаклавське рудоуправління в тимчасово окупованому Криму сплачує податки до бюджету РФ та надає допомогу російським військовим.

Як повідомлялося, Новінський залишив територію України влітку 2022 року, у липні того ж року склав депутатські повноваження, а в грудні 2022 року РНБО України запровадила проти нього персональні санкції. В Україні його оголошено в розшук за підозрою в державній зраді та пособництві державі-агресору через зв'язки з Російською православною церквою. Останні роки екснардеп переважно проживав у країнах ЄС, зокрема придбав елітну нерухомість у Хорватії.

Джерело: https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-vadim-novinski-drzavljanstvo/33864869.html