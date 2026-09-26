Глави МЗС Німеччини та Росії вперше з 2022 року зустрілися в Нью-Йорку: Берлін закликав Москву відмовитися від ескалації – ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль уперше на посаді провів особисту зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де закликав РФ відмовитися від курсу ескалації, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AFP у суботу.

За даними медіа, переговори тривали 22 хвилини за зачиненими дверима без присутності журналістів.

Як повідомив представник німецького зовнішньополітичного відомства, під час зустрічі Вадефуль закликав Москву "відмовитися від небезпечного шляху ескалації" щодо Німеччини, Європи та НАТО. Міністр наголосив, що інциденти на кшталт нещодавньої спроби диверсії в аеропорту Лейпцига або інші гібридні атаки не похитнуть рішучості Берліна продовжувати підтримку України.

Крім того, німецька сторона засудила російські атаки на цивільне населення України, підкресливши, що спроби посилити воєнний тиск не змінюють безвихідного становища самої РФ у війні.

Вадефуль представляє Німеччину на Генеральній Асамблеї ООН замість канцлера Фрідріха Мерца. Обидва міністри мають виступити перед делегатами Генасамблеї.

Як повідомлялося раніше з посиланням на перші повідомлення ЗМІ, зустріч очільників дипломатичних відомств двох країн стала першою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Востаннє переговори на рівні глав МЗС Німеччини та Росії відбулися в січні 2022 року за участю тодішньої міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

Джерело: https://www.dw.com/uk/vperse-z-2022-roku-vadeful-i-lavrov-zustrilisa-u-nujorku/a-79445021