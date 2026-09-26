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У Києві через атаку БпЛА постраждала жінка, ліквідовано пожежу в нежитловій будівлі – ДСНС

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Унаслідок ворожої атаки дронів у Солом'янському районі Києва постраждала жінка, у Шевченківському районі ліквідовано пожежу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у телеграм-каналі.

"У Солом'янському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку. На місці працювала й аварійна газова служба. Рятувальники деблокували двері, пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам", – ідеться в повідомленні.

Крім того, у Шевченківському районі через атаку безпілотників виникла пожежа в нежитловому будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували на площі 30 кв. м.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/75872

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