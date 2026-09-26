У Києві через атаку БпЛА пошкоджено п'ятиповерхівку в Солом'янському районі та зафіксовано влучання в Шевченківському – Кличко

Унаслідок атаки російських безпілотників у столиці зафіксовано пошкодження житлової забудови в Солом'янському та Шевченківському районах, повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі в суботу ввечері.

"У Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджений 5-поверховий будинок – вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку. У Шевченківському районі, попередньо, влучання БпЛА в незаселений житловий будинок", – написав міський голова.

Інформація щодо можливих потерпілих уточнюється. Екстрені служби працюють на місцях подій.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7644