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Одна людина загинула, ще 6 постраждали внаслідок ударів по Харківській області

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Одна людина загинула, ще 6 постраждали внаслідок ударів по Харківській області
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

У суботу, близько 14:00 російський FPV-дрон влучив в автомобіль у селі Шуби Богодухівського району Харківської області, 51-річний водій загинув.

"Він загинув на місці. Його син дістав поранення", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, російські військові обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С" Леб'яже Чугуївського району. Зафіксовано влучання у двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Будівлю частково зруйновано, пошкоджено автомобілі. Постраждали двоє дорослих і троє дітей.

"56-річний чоловік, 33-річна жінка та хлопчики віком 12 і 5 років зазнали гострої реакції на стрес. Ще один постраждалий – 13-річний хлопець. У момент удару він перебував на дитячому майданчику поблизу місця влучання. Дитину доставили до лікарні. Наразі його стан задовільний, загрози життю немає", – йдеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

 

#харків #наслідки #атака
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