Путін не планує зупиняти війну та постійно шукає приводи уникати зустрічей – Зеленський

Президент Росії Володимир Путін цієї зими не має наміру зупиняти війну, свідченням чого є його постійні відмови від переговорів щодо припинення агресії, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

"Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну", – сказав глава держави.

Як повідомив президент, найближчими днями та в жовтні заплановано значну дипломатичну активність для тиску на агресора. Зокрема, за його словами, мають повною мірою запрацювати закон Ліндсі Грема та інші міжнародні механізми примусу РФ до миру.