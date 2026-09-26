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Путін не планує зупиняти війну та постійно шукає приводи уникати зустрічей – Зеленський

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Путін не планує зупиняти війну та постійно шукає приводи уникати зустрічей – Зеленський

Президент Росії Володимир Путін цієї зими не має наміру зупиняти війну, свідченням чого є його постійні відмови від переговорів щодо припинення агресії, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

"Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну", – сказав глава держави.

Як повідомив президент, найближчими днями та в жовтні заплановано значну дипломатичну активність для тиску на агресора. Зокрема, за його словами, мають повною мірою запрацювати закон Ліндсі Грема та інші міжнародні механізми примусу РФ до миру.

 

#війна #росія #зеленський
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