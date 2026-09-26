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Війська РФ завдали удару по офісній будівлі в Шевченківському районі столиці – Кличко

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Війська РФ завдали удару по офісній будівлі в Шевченківському районі столиці – Кличко

Окупаційні війська завдали удару БпЛА по офісній будівлі у Шевченківському районі Києва, попередньо, без пожежі, повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі в суботу.

За його словами, екстрені служби вже прямують на місце події.

 

#київ #атака #кличко
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