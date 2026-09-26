Підсанкційний екснардеп Новинський отримав громадянство Сербії за прискореною процедурою – ЗМІ

Вадим Новинський, колишній народний депутат і бізнесмен, отримав громадянство Сербії за прискореною процедурою, передбаченою для іноземців, набуття громадянства якими становить "інтерес" для держави, повідомляє сербська служба "Радіо Свобода".

Рішення про надання Новинському громадянства Сербії опубліковане в п'ятницю в "Службовому віснику". Документ днем раніше підписав прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут, за інформацією служби.

"У рішенні, яким обходяться звичайні процедури, уряд Сербії посилається на положення закону, згідно з яким іноземець може стати громадянином Сербії за прискореною процедурою, якщо це становить "інтерес" для держави", – зазначається в повідомленні.

Уряд Сербії та Міністерство внутрішніх справ країни не відповіли на запит "Радіо Свобода" про причини надання Новинському громадянства та про те, у чому полягає його інтерес для Сербії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким санкції було застосовано і до Новинського.

Санкційний пакет містить 12 типів обмежень, зокрема – повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою російському та українському бізнесмену вірменського походження, народному депутату Верховної Ради України кількох скликань від партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському, який після повномасштабного вторгнення РФ до України склав повноваження депутата і переховується закордоном.