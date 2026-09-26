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У Бучанському районі через ворожу атаку жінка отримала гостру реакцію на стрес, пошкоджено будинок – ОВА

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Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київської області жінка отримала гостру реакцію на стрес, також пошкоджено приватний будинок та автомобіль, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко в Телеграм.

"На жаль, під час ворожої атаки у Бучанському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Необхідну допомогу їй надають…На місці працюють усі необхідні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та проводять роботи з їх ліквідації", – зазначив Ткаченко.

"Росія вкотре спрямувала свою зброю проти мирних людей і цивільних об'єктів", – наголосив очільник ОВА.

 

#постраждала #київська #атака
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