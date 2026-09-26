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У Сумах унаслідок ударів КАБ загинули двоє людей, постраждали 23, серед них четверо дітей – ОВА

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У Сумах унаслідок ударів КАБ загинули двоє людей, постраждали 23, серед них четверо дітей – ОВА

Унаслідок ударів російських військ керованими авіабомбами по кількох локаціях Сумської громади постраждали 23 людини, серед них четверо дітей, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Телеграм.

Внаслідок удару по житловому сектору загинули двоє людей.

"Ворог завдав ударів керованими авіабомбами у кількох локаціях Сумської громади. Це черговий злочин росіян проти мирних людей", – наголосив Григоров.

У лікарні перебувають троє дітей – дівчата віком 14 і 8 років та 11-місячна дівчинка. Також госпіталізовано двох дорослих. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Як зазначається в повідомленні очільника ОВА, через удари пошкоджено десятки багатоквартирних будинків та приватний будинок, заклад культури, два дошкільні заклади освіти, адміністративні будівлі та понад 20 автомобілів.

 

#постраждалі #жертви #атака #суми
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