Україна та Латвія підписали меморандум про співробітництво у сфері юстиції

Україна та Латвія підписали Меморандум про співробітництво між міністерствами юстиції, який передбачає спільну роботу, зокрема, у питаннях відповідальності Росії за воєнні злочини та злочин агресії, розшуку депортованих і примусово переміщених українських дітей, цифровізації правосуддя та використання штучного інтелекту у правовій сфері.

Меморандум підписано за результатами зустрічі міністра юстиції України Дениса Маслова з міністрами юстиції Латвії та Литви Едвардсом Смілтенсом і Рітою Тамашунене.

"Обговорили євроінтеграцію України, відповідальність росії за міжнародні злочини та стійкість систем юстиції", – зазначається в повідомленні.

Латвія та Литва мають поділитися з Україною досвідом інтеграції до правового простору ЄС, а Україна – напрацюваннями щодо забезпечення роботи системи юстиції в умовах безпекових викликів. Маслов також запропонував започаткувати експертний обмін протоколами та алгоритмами кризової стійкості, а подальша співпраця передбачатиме реалізацію спільних проєктів і практичних рішень.