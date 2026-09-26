Дата-центр Cosmonova припинив свою роботу через масштабні руйнування – заява компанії

Унаслідок масштабних руйнувань дата-центр DC|COSMONOVA припинив роботу, повідомила компанія у Facebook у суботу.

"На світлинах – наслідки руйнувань, яких зазнав наш Дата-центр DC|COSMONOVA. На жаль, Дата-центр більше не працюватиме", – наголосили у компанії, навівши фотографії, на яких зображені наслідки ураження дата-центру.

Попри масштаб пошкоджень, компанія продовжує роботи з локалізації наслідків ураження, часткового перенесення та відновлення сервісів.

Деталі щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, компанія надаватиме за можливості.

Наразі за інформацією компанії доступ до дата-центру частково обмежений відповідними службами навіть для фахівців DC|COSMONOVA.