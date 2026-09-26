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На Київщині ліквідовано пожежу на складському об'єкті, що тривала майже добу через повітряні тривоги – ДСНС

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На Київщині ліквідовано пожежу на складському об'єкті, що тривала майже добу через повітряні тривоги – ДСНС
Фото: ДСНС

Пожежу на складському об'єкті у Броварському районі Київської області, яка виникла після денної атаки РФ, рятувальники ліквідували майже за добу роботи, повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм-каналі.

Складський об'єкт у Броварському районі зазнав пошкоджень ще під час нічної атаки 25 вересня, однак тоді займання не сталося, тоді як після денної атаки на території будівлі виникла масштабна пожежа, ліквідація якої тривала майже добу.

"Попри складні умови, пожежу вдалося ліквідувати. До робіт залучалися рятувальники ДСНС, а також додаткові сили й засоби. Загиблих і постраждалих немає. Наразі на місці тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій", – наголошується в повідомленні відомства у суботу.

#пожежа #київська #атака
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