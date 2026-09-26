У Польщі суд заарештував на три місяці українця, підозрюваного в нападі на монастир у Ярославі – ЗМІ

Районний суд у польському Ярославі обрав для 31-річного громадянина України, підозрюваного в нападі з ножем на території монастиря, тимчасовий арешт строком на три місяці, повідомляє Polsatnews.

Засідання суду розпочалося о 13:30. Рішення після 14:00 повідомила представниця Окружної прокуратури в Перемишлі Божена Хараш-Волошин.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та застосував до підозрюваного тимчасовий арешт строком на три місяці. З огляду на стан здоров'я підозрюваного не було доставлено, у рішенні суду зазначено, що цей захід має застосовуватися в умовах лікарні", – повідомила Хараш-Волошин.

Як повідомлялося, у четвер, 24 вересня, вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

Як вияснило слідство, підозрюваний в'їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких згодом було скоєно напад. В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного. В українському посольстві висловили переконання, що компетентні органи ретельно й об'єктивно встановлять усі обставини трагедії.

Згодом у п'ятницю стало відомо, що експерти-психіатри встановили, що 31-річного чоловіка ознаки гострого багатоформного психотичного розладу.