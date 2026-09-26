Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна отримала $51,5 млн від Японії на розвиток системи охорони здоров'я – Корецький

1 хв читати
Додати як джерело
Україна отримала $51,5 млн від Японії на розвиток системи охорони здоров'я – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Кошти в обсязі $51,5 млн від уряду Японії надійшли до державного бюджету України в межах проєкту Світового банку THRIVE та будуть спрямовані на розвиток системи охорони здоров'я, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Україна залучила $51,5 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до державного бюджету", – зазначив прем'єр-міністр в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у суботу.

Кошти планують спрямувати на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України.

За інформацією Корецького, загальний обсяг програми THRIVE становить $1,2 млрд, з яких Україна вже отримала $449 млн.

"Вдячні Уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України, внесок у нашу фінансову стійкість та розвиток медичної системи", – написав прем'єр.

#здоровя #розвиток #японія #фінансування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Зеленський: Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово

Російські окупаційні війська тільки цієї ночі завдали поранень 14 українцям, двоє людей загинуло у Запоріжжі, повідомив президент України Володимир З…

Читати

У Солом'янському районі Києва після влучання БпЛА на парковці виявили трьох загиблих, 7 людей постраждали

Тіла трьох загиблих виявили на парковці біля офісної будівлі в Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання БпЛА палають автомобілі, семеро люд…

Читати