Україна отримала $51,5 млн від Японії на розвиток системи охорони здоров'я – Корецький

Кошти в обсязі $51,5 млн від уряду Японії надійшли до державного бюджету України в межах проєкту Світового банку THRIVE та будуть спрямовані на розвиток системи охорони здоров'я, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Україна залучила $51,5 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до державного бюджету", – зазначив прем'єр-міністр в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у суботу.

Кошти планують спрямувати на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України.

За інформацією Корецького, загальний обсяг програми THRIVE становить $1,2 млрд, з яких Україна вже отримала $449 млн.

"Вдячні Уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України, внесок у нашу фінансову стійкість та розвиток медичної системи", – написав прем'єр.