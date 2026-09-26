У Білгород-Дністровському невідомий поранив ножем військовослужбовця ТЦК

Під час проведення заходів оповіщення в Білгород-Дністровському Одеської області невідома особа завдала ножового поранення військовослужбовцю районного ТЦК та СП, після чого зникла з місця події, повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

За інформацією Одеського ОТЦК та СП, після нападу невідома особа зникла з місця події, а пораненого військовослужбовця доправили до медзакладу, де йому надали необхідну допомогу. Наразі його стан стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

"26 вересня 2026 року у місті Білгород-Дністровському під час проведення заходів оповіщення невідома особа завдала ножового поранення військовослужбовцю районного ТЦК та СП, після чого зникла з місця події", – наголосили у відомстві у суботу.

В Одеському ОТЦК та СП зазначили, що постраждалий є ветераном бойових дій, який зазнав поранень під час захисту України на фронті та був переведений для подальшого несення служби до ТЦК та СП.

"Будь-які посягання на життя, здоров'я та честь військовослужбовців Збройних Сил України під час виконання службових обов'язків є тяжкими злочинами та тягнуть за собою найсуворішу, невідворотну кримінальну відповідальність", – наголосили в Одеському ОТЦК та СП.

За цим фактом правоохоронці розпочали першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення особи нападника та його затримання.