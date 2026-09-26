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РФ розгорнула інформаційну кампанію із закликами до протестів в Україні – ЦПД

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РФ розгорнула інформаційну кампанію із закликами до протестів в Україні – ЦПД
Фото: ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації попереджає про інспіровану РФ інформаційну кампанію в соціальних мережах із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізувати ситуацію в країні, повідомляє пресслужба ЦПД в Телеграм-каналі.

За даними центру, у соцмережах поширюють заклики до виходу українців на Майдан із вимогами щодо укладення миру, скасування мобілізації та проведення виборів. При цьому організаторами або лідерами таких протестів намагаються представити нібито українських військовослужбовців.

"За отриманими розвідувальними даними, в такий спосіб росія намагається втягнути українських військових у протестні акції для внутрішньої дестабілізації та підриву обороноздатності України", – йдеться в повідомленні, поширеному в суботу.

ЦПД закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

#цпд #протести #рф #пропаганда
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