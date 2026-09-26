У Дніпропетровській області двоє людей загинули внаслідок авіаудару, серед постраждалих дитина

Двоє людей, серед яких підліток, загинули внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині Дніпропетровської області, ще двоє дістали поранень, зокрема 6-річний хлопчик, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"17-річна дівчина та 59-річна жінка загинули внаслідок ворожого авіаудару по Синельниківщині. Ще двоє людей дістали поранень. Серед них – 6-річний хлопчик", – написав Ганжа в Телеграм-каналі.

За його словами, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.