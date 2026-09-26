Ексміністр Федоров оголосив про запуск "Армії роботів" для розвитку роботизованих технологій у війні

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту "Армії роботів" для розвитку та масштабування роботизованих технологій у війні, наголосивши на необхідності їхнього використання для виконання найбільш небезпечних завдань і збереження життя військових.

Він зазначив, що у 2022 році в Україні запустили "Армію дронів", а нині безпілотники забезпечують понад 95% уражень, при цьому в країні працюють уже понад 700 виробників БпЛА.

"Мета Армії роботів – берегти життя людей. Найнебезпечнішу роботу мають виконувати роботи, щоб наші військові поверталися додому", – написав Федоров у власному дописі, поширеному в Телеграм-каналі в суботу.

За його словами, роботизовані технології мають використовуватися для евакуації поранених, підвезення боєприпасів, мінування та розмінування, розвідки, захисту позицій та ураження цілей.

"Армія роботів – це не одна компанія. Це екосистема", – наголосив Федоров.

Федоров зазначив, що в межах проєкту планується інвестувати в defense tech-компанії, запускати власні технологічні проєкти, створювати R&D та тестувати рішення спільно з військовими, а також наголосив на необхідності постійно створювати нові технології раніше за ворога, оскільки Росія навчилася швидко копіювати й масштабувати військові розробки.

"Зробити так, щоб воювали роботи, а не люди", – сформулював він мету роботизації війни.

За його словами, у суботу на IT Arena у Львові відкрили пошук defense tech-компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями, а також CTO/Tech Lead "Армії роботів". Федоров закликав долучатися до проєкту розробників технологій, які можуть змінити поле бою.