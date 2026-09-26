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Укрзалізниця повідомила про затримки рейси, найбільше з центральних та південних регіонів через нічну атаку

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Укрзалізниця повідомила про затримки рейси, найбільше з центральних та південних регіонів через нічну атаку
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів по всій Україні через нічні удари Росії, найбільше затримуються рейси з центральних та південних регіонів, зокрема з Дніпра, Запоріжжя та Харкова.

"Ворог масово атакував Київ… Є і затримки поїздів. Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Поїзди Kyiv City Express курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у суботу у Телеграмі.

Повідомляється, що залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки.

На Центральному вокзалі та вокзалі Дарниця посадка та висадка пасажирів здійснювалися через підземні переходи, як і передбачено для жовтого рівня повітряної загрози у разі фіксації цілей поблизу вокзалів.

#запізнення #укрзалізниця #рейси
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